Şırnak Vali Yardımcısı Çelik, Güneyce köyü ve Kumçatı beldesinde çiftçilerle görüştü

Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, Güneyce köyü ve Kumçatı beldesini gezip çiftçilerle görüştü

Şırnak Vali Yardımcısı Mehmet Çelik, İl Tarım ve Orman Müdürü Selman Demirel ve ilgili birim amirleri ile birlikte Şırnak’a bağlı Güneyce köyü ve Kumçatı beldesini ziyaret edip, köylü ve çiftçilerin sorun ve taleplerini dinledi. Güneyce Köy Muhtarı Mehmet Güngör’ü ve çiftçilerle bir araya gelen Çelik ve beraberindekiler daha sonra köyde incelemelerde bulunarak tarımsal ve hayvansal potansiyeli ile yapılan faaliyetler hakkında İl Müdürü Selman Demirel’den bilgiler aldı. Vali Yardımcısı Çelik, daha sonra Kumçatı beldesine geçip, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen, 152 yıllık tarihi değirmeni ziyaret etti. 2021 yılı içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restore edilerek bakım ve onarım çalışmaları yapılan tarihi değirmende incelemelerde bulunan Çelik, değirmeni işleten Müzbah Demir’den bilgiler alıp, tahin üretimi için değirmende bulunan vatandaşlara kolaylıklar diledi.

Çelik, son olarak ’Seralara Kadın Eli Dokunuşu’ projesinde seraları ve Ekrem Demir’e ait kabuğu, çekirdeği ve suyuyla çok özel bir ürün olan nar bahçesini inceleyerek, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.