Şırnak Üniversitesinde BESYO özel yetenek sınavı yapıldı
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU (BESYO) ÖZEL YETENEK SINAVI, COVİD-19 ÖNLEMLERİ ÇERÇEVESİNDE SOSYAL MESAFE, HİJYEN KURALLARI VE MASKE KULLANIMI GÖZETİLEREK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
Şırnak Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) özel yetenek sınavı, Covid-19 önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe, hijyen kuralları ve maske kullanımı gözetilerek gerçekleştirildi.
Şırnak Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. İbrahim Baz, alınan Covid-19 tedbirlerini yerinde inceleyerek sınava katılacak öğrencilerle bir süre sohbet etti. Doç. Dr. Baz, ayrıca parkur elemelerine katılacak öğrencilere, ailelerine ve elemelerde görev yapan tüm personele başarılar diledi. Sınava katılan 132 öğrenci Şırnak Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda kurulan koordinasyon parkurunda başarılı olabilmek için yarıştı. Öğrenciler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra hijyen kuralları gözetilerek sınava alındı. Sınavda başarılı olan 40 öğrenci, aldıkları puan sıralamalarına göre Şırnak Üniversitesi BESYO Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’ne yerleşmeye hak kazanacak.
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