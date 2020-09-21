Şırnak Üniversitesi Rektörü Erkan: "Pandemi sürecinde yapılan çalışmaları fırsata çevirdik"
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK GENEL MÜDÜRÜ MEHMET NEZİR GÜL, ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. MEHMET EMİN ERKAN’I ZİYARET ETTİ.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ı ziyaret etti.
MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener ile birlikte Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Şırnak Üniversitesinin akademik başarılarını ve şehrin gelişmesi için hazırlanan projeleri yakından takip ettiklerini belirten MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, Şırnak Üniversitesi öğrencilerinin eğitim öğretim alanında olduğu kadar sosyal, kültürel ve fiziki imkanlar açısından da şanslı olduklarını ifade etti.
Üniversitelerini eğitimde marka ve bölgede öncü bir üniversite haline getirmek için yoğun bir tempo ile çalıştıklarını belirten Rektör Prof. Dr. Erkan, Türkiye’nin de içinde bulunduğu küresel pandemi sürecinde yapılan çalışmaları fırsata çevirdiklerini söyledi. Pandemi döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamaması için uzaktan eğitim sisteminin başarılı bir şekilde uyguladıklarını ifade eden Rektör Erkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve beraberindekilere teşekkür etti.
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