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Şırnak Üniversitesi müzik bölümünde yetenek sınavı yapıldı
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ MÜZİK BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI, KORONA VİRÜS TEDBİRLERİ ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
ŞIRNAK 08.09.2020, 09:54
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Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü özel yetenek sınavı, korona virüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirildi.
Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümü dersliklerinde yapılan sınava başvuran öğrenciler, ateş ölçümleri yapıldıktan sonra sırayla sınav salonuna alındı. Öğrenciler, üçer akademisyenden oluşan kurulda sosyal mesafe ve maske kurallarına uygun olarak mülakata alındı. 130 öğrencinin başvurduğu ve iki gün süren özel yetenek sınavında başarılı olan 50 öğrenci, 2020-2021 eğitim öğretim yılında Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik bölümünde okumaya hak kazanacak.
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