Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne rekor başvuru

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim ve müzik bölümüne rekor başvuru yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Ateş, bu yıl 40 öğrencinin alınacağı resim lisans yetenek sınavına 324 başvuru, 50 öğrencinin alınacağı müzik lisans yetenek sınavına da 436 rekor başvuru olduğunu söyledi. Şırnak Üniversitesi’ne bölgedeki bütün üniversitelere yapılan müracaatların toplamından daha fazla başvuru yapıldığını belirten Prof. Dr. Ateş, ayrıca yüksek lisans sınavına da 33 başvurunun yapıldığını, bunun da üniversite ve bölge için gurur verici olduğunu ifade etti. Güzel Sanatlar Fakültesinin 2018’de kurulmuş yeni bir fakülte olmasına rağmen çok hızlı geliştiğini ve bir çok başarıya imza attığını belirten Ateş; “Fakültemiz iki bölüm olarak kurulmuştu; müzik ve resim bölümü olarak. Biz geçen yıl buna sinema ve televizyon bölümünü de ekledik. Sinema ve televizyon bölümüne de üç hocamızı aldık, görevlerine başladılar. Gelecek yıldan itibaren sinema ve televizyon bölümüne de öğrenci alacağız. Bizim şu an mevcut iki bölümümüzde 180 lisans öğrencimiz mevcut. Yarın başlayacak ve önümüzdeki hafta boyunca devam edecek yetenek sınavlarına da rekor bir başvuru var. 15 Eylül itibari ile bizim lisans öğrenci sayımız 270 olacak. Şu an mevcut yüksek lisans öğrenci sayımız 50, bu ayın ortalarına doğru bu sayı 60’a yaklaşacak. Dolayısıyla 270 lisans öğrencisi, 50-60 civarında yüksek lisans öğrencisi, 17 akademik personel ve 7 idari personel ile İlahiyat Fakültesinden sonra kampüsteki en büyük fakülteyiz. Çok yeni bir fakülte olmamıza rağmen, ülke içindeki görünürlüğümüz çok arttı. Biz dekanlık görevini alır almaz eğitim-öğretimin yanı sıra, şehrin kültür hayatına katkıda bulunmak ve şehri bir anlamda sanatla buluşturmak için bir takım projeler ürettik. 2021 Mayıs ayında üniversitemizin yaptığı 1. Cudi Sanat Sempozyumu çerçevesinde Cudi Resim Sempozyumunu yaptık ve çok ilgi gördü. Ayrıca bu sempozyumu geleneksel hale getirdik ve 2022 mayıs ayında da 2. Cudi Sanat Festivali olarak tekrarladık ve bu her yıl mayıs ayında tekrar edecek. Bununla birlikte yine 2021 yılında başlattığımız Şırnak Üniversitesi Müzik Festivali de 2022 yılında devam etti ve geleneksel hale getirdik, bununla beraber önümüzdeki yıl Şırnak Üniversitesi Cudi Film Festivali düzenleyeceğiz. Böylece kurumsal ve geleneksel hale gelen üç etkinliğimiz olacak. Etkinliklerimiz tüm basın yayın organlarında yer aldı ve bu da hem üniversitemizin hem de şehrimizin tanınırlılığına katkıda bulunuyor ve burayı ilgi odağı haline getiriyor. Bu tabi ki benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil; özellikle Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan’ın, ekibinin ve Güzel Sanatlar Fakültesinin akademik ve idari personelinin katkısıyla, özverili çalışmasıyla edinilen bir başarı. Bu festival, sempozyum ve müzik etkinliklerinin yanı sıra, Ankara ve İstanbul’daki sanat fuarlarında hem Şırnak Üniversitesi hocalarının hem yüksek lisans öğrencilerinin eserlerini sergiliyoruz. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesinin yanı sıra Şırnak Üniversitesi’nin eserleri de sergileniyor ve hocalarımızla öğrencilerimizin eserleri kataloglarda yer alıyor, basında yer alıyor yüz bini aşan izleyici tarafından bu sergiler geziliyor. Bu da üniversitemizin ve şehrimizin tanıtımına katkıda bulunuyor. Bunları biz hem eğitim öğretime hem de üniversitenin, şehrin ve genel olarak ülkemizin kültür sanat yaşamına bir katkı olarak görüyoruz” dedi.