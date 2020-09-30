Şırnak Belediyesinin yol genişletme çalışmaları devam ediyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Yeni Mahalle Şaranlar Sitesini çevre yoluna bağlayan caddede, belediye ekipleri tarafından başlatılan yol genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı.

31 Mart 2019’da yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yüzde 61,72 oy oranıyla AK Parti’den belediye başkanı seçilen Yarka, yapılan yatırım ve çalışmalara her gün yenisini ekliyor. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, “Yollar genişliyor, cadde ve sokaklarımız daha kullanışlı hale geliyor. Şehrimizin birçok noktasında startını verdiğimiz yol genişletme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarına, Şaranlar Sitesini çevre yoluna bağlayan bağlantı noktasını da ekledik” dedi.

Uzun yıllar yaya ve araç trafiği açısından sorun teşkil eden caddede, Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın talimatlarıyla ekipler tarafından genişletme ve sağlıklaştırma çalışmalarına başlandı.