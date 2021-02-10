Şırnak Belediyesinden dere yatakları ve taşkın su yollarının ıslahı çalışması

Şırnak Belediyesi kent merkezinde dere yatakları ve taşkın su yolları ıslah çalışması başlattı.

Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak yağışların miktarında ve şiddetinde meydana gelen farklılıklar ile Türkiye’de son yıllarda sıkça görülen sellerin doğurduğu taşkın felaketleri dikkate alınarak, bundan sonra yaşanması muhtemel taşkınlarla mücadele edebilmek amacıyla Şırnak Belediyesi il merkezinde dere yatakları ve taşkın su yollarını ıslah çalışması başlattı.

Dere yatakları ve taşkın su yollarının ıslah edilmesi kapsamında DSİ 10. Bölge Müdürü Mahir Aslan ve beraberinde Müdür Yardımcısı İhsan Dengiz, Havza Yönetimi, İzleme ve Tahsisler Şube Müdürü Mustafa Arslan, 102. Şube Müdürü Alaattin Akgül ve 105. Şube Müdürü Yücel Yıldırım, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile birlikte şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Yapılması planlanan ıslah alanlarını ziyaret ederek, yürütülecek çalışmalara ilişkin tespitlerde bulunan heyet, faaliyet takvimine ilişkin bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.