Şırnak Belediyesi yeni Gençlik Merkezini açmaya hazırlanıyor

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka’nın talimatlarıyla, Sanat Sokağında bulunan iki katlı yapı yeniden düzenlenerek Gençlik Merkezine dönüştürülüyor.

Teknik ekiplerle birlikte binada incelemelerde bulunan Başkan Yarka, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkeziyle Sanat Sokağının asıl vasfına kavuşacağını belirterek, yeni projeyle gençlerin buluşma noktasının artık burası olacağını vurguladı. Başkan Yarka, gençlerin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle değerlendirmek, bilgi ve beceri sahibi olmalarına yardımcı olmak için kuracakları yeni Gençlik Merkezi için dönüştürme çalışmasının en yakın zamanda başlayacağını kaydederek, Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezinin tüm gençlere hayırlı olmasını diledi.