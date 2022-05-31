Silopili öğrenciler Bilim Fuarı şenliğinde yeteneklerini sergiledi

Şırnak’ın Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde Bilim Fuarı şenliğinde öğretmen ve öğrenciler halaya durdu.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinlikte ilk olarak Bilim Fuarı için hazırlanan projelerin tanıtımı yapıldı. Güneş enerjili sistemler ile yapılan projeler, engelliler için otomatik hareket eden ve engellere takılmayan gibi birçok projenin yapıldığı seri hakkında bilgi veren okul müdürü Hakkı Kaya, başlangıcın güzel olduğunu, devamı da güzel olacağını söyledi. Kaya, “Çocuklarımız bugün projelerini yaptılar. Uzun süredir üzerinde çalışıyorlar ve projelerini sunma şansları oldu. Biz bu projeleri çok önemsiyoruz. Çocukların kişisel gelişimine ciddi katkı sunmaktır. Çocuğun araştırmaya, beraber çalışmaya, kendini anlatma, bunların hepsi öğrenciler için büyük katkı olacaktır. Öğrencilerin farklı farklı planları meydana getirmeye yönelik yaptıkları şeyden dolayı bir mutluluk bir haz oluşması çocuklarımız için çok ciddi bir olaydır. Bu sene bizim için bir başlangıçtır. Allah’tan bir kaza bela çıkmazsa ilerleyen yıllarda çok ciddi anlamda meslek lisesine yakışır şekilde projeleri üretmeyi düşünüyoruz. Gelen misafirlerimize milli eğitim camiamıza, öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Öğrencilerden Özge Öztürk, projelerinin adı engellileri fark eden tekerlekli sandalye olduğunu ifade etti. Öztürk, bu tekerlekli sandalyenin görme engelli vatandaşların engellere çarpmasına izin vermediğin, engelleri görünce yönünü değiştirdiği kaydetti. Öztürk, tekerlekli sandalyenin gideceği yeri sufle asansörle varacağı yeri değiştirdiğin dile getirdi.

Öğrencilerden Muhammed Mustafa Tumurbağa ise, yaptıklarının projenin ısıya yönelik açılıp kapanan, ısıyı ölçmeye yönelik proje hazırladıklarını belirtti. Tumurbağa, “Isı sensörü sayesinde ısıyı ölçüyor. Belirli bir seviyenin altına indiğinde otomatik olarak açıp kapatıyor. Belirli bir seviyeye çıktığında ise kapatıyor ve bunu insan gücüne gerek kalmadan yapıyor. Bu sayede insan hayatını kolaylaştırmaya yönelik bir araç akıllı el sistemlerinin bir küçüğü diyebiliriz” şeklinde konuştu.

Proje sergisinin ardından okul bahçesinde Bilim Şenliği etkinliği yapıldı. Canlı müzik eşliğinde öğretmen, öğrenciler halaya durdu. Uzun halay kuyrukların oluşturduğu şenlik, halat çekme gibi yarışmalar ile tamamlandı.

Etkinliğe, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Okul idaresi, öğretmen ve öğrenciler katıldı.