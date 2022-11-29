Silopili öğrenciler ata sporları ile tanıştı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ata sporu oyunları ile tanışan öğrenciler eğlenceli vakit geçirdi.

Silopi Kaymakamlığı ve Dünya Etno Spor Konfederasyonu desteği ile şehir stadyumunda geleneksel sporlar ve oyunlar şenliği düzenlendi. 5 gün sürecek etkinlikte ilçedeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerine eğitmenlerce okçuluk, kol kapama, mas güreşi, ok savaşları, mangala, üçtaş, dokuz taş, topaç, atlı cirit ile ebru sanatı gibi farklı spor etkinlikleri verilecek. Ata sporu etkinlikleri ile ilk kez tanışan çocuklar, çim saha üzerinde kurulan platformlarda eğlenceli vakitler geçirdi.

Etkinlik hakkında konuşan oyun eğitmeni Meryem Özdemir, geleneksel kültürü aktarmak, yaşatmak, yeniden canlandırmak, geleceğe aktarmak gayesinde olduklarını ifade etti. Özdemir, "Alanımızda geleneksel sporlarımız el sanatlarımız mevcuttur. Ata sporumuzu, at oyunumuzu ve el sanatlarımızı çocuklarımıza aktararak Şırnak’ın bütün ilçelerinde çocukların kalbine dokunmak ve onlara kültürü yaşatarak kültürü deneyimlemelerini, kültür çerçevesinde yaşamalarını ve geleceklerini kültürümüz çerçevesinde kurabilmelerini sağlamak amacındayız. Bu sayede bulunduğumuz bir ilçede en az 5 bin çocuğumuza ulaşarak köy okulları da dahil birçok çocuğumuzun kalbine dokunmaya onların ok atarak geleceklerini hedefe vurdukları gibi potaya vurmalarını ve geleceklerini bu sayede hedeflemelerini amaçlıyoruz” diye konuştu.

Dicle Ortaokulu öğrencisi Rumet Bayar, daha önce Cüneyt Arkın filmlerinde gördüğü oku eline almanın sevincini yaşadığını belirterek, “Ata sporlarını oynadık. Çok sevindik. Cüneyt Arkın’ın filmlerinde izlediğimiz oku ilk kez attım. Çok sevinçliyim” dedi.

Mercan Dilara Gülpınar da, “Ata sporlarımızı öğrendik. Bu deneyimi hiç yaşamamıştık. Çok sevindik, çok mutlu olduk. Bunu düzenleyen herkese çok teşekkür ederiz” cümlelerine yer verdi.