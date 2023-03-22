Silopi’den ilk defa bir antrenör UEFA B eğitim programına katıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinden ilk kez bir antrenör, Antalya Manavgat’ta düzenlenen UEFA B eğitim programına katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Direktörlüğü tarafından 6-16 Mart tarihleri arasında Antalya’nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirilen UEFA B antrenör eğitim programının birinci etabı sona erdi. Bu eğitimlere katılan 1960 Silopispor Teknik Direktörü Suat Tülo, Silopi’den UEFA B eğitim programına katılan ilk antrenör oldu. Tülo, 9 gün boyunca eğitim aldıklarını ve eğitimlerin çok verimli geçtiğini belirterek, “UEFA B düzeyinde gerçekleşen eğitimlerde 2. etabın ağustos ayında Erzurum’da yapılması planlanıyor. 2. etaptan sonra aday antrenörler olarak UEFA B diplomasını almaya hak kazanacağız” dedi.