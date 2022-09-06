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Silopi’de velilere yönelik toplantı yapıldı
Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokukunda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için veli toplantısı düzenlendi.
ŞIRNAK 06.09.2022, 15:35
Şırnak’ın Silopi ilçesi Koç İlkokukunda okul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için veli toplantısı düzenlendi.
2022 - 2023 eğitim öğretim yılının başlamasına 1 hafta kala Koç İlkokulu konferans salonunda velilere yönelik toplantı düzenlendi. Toplantıda yeni okula başlayacak öğrencilerin uyum sağlaması adına velilerin yardımcı olmaları gerektiği belirtilirken, okula ilk defa başlayan çocuklar için de velilerin ilk hafta derslere girebileceği belirtildi.
Toplantı velilerin yönelttiği soruların cevaplanmasının ardından son buldu.
İçişleri Bakanlığı son dönemde yetkisiz çakar kullanımına yönelik vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Bakanlık 81 İl Valiliğine “Geçiş Üstünlüğüne Sahip Araçlar” ilgili yeni bir genelge gönderdi. Valiliklerden yetkisiz ışıklı/sesli uya
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