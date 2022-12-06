Silopi’de vatandaşlar köy yaşam merkezi kurslarıyla zamanlarını değerlendiriyor

Şırnak’ın Silopi ilçesi Kavaközü köyü Yeşilyurt mezrasında açılan köy yaşam merkezi öğrencilerin ve köy halkına hizmet veriyor.

Yeşilyurt mezrasında açılan köy yaşam merkezinde Silopi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile okuma yazma, el sanatları, aile okulu eğitimleri ve çocuklara yönelik çeşitli kurslar açıldı. Eğitici hizmetlerin verildiği yaşam merkezindeki kurslara köy halkı ilgi gösteriyor.

Silopi Halk Eğitim Müdürü Osman Bilen, kullanılmayan köy okulu binaları, köy yaşam merkezleri projesiyle ihtiyaçlar doğrultusunda anaokulu, ilkokul, kurs merkezi, kütüphane; matematik, doğa, bilim, ve tasarım gibi farklı alanda hizmet veren atölyelerle gençlik kampları gibi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yapılacağı alanlara dönüştürüldüğünü söyledi. Köy yaşam merkezleri, öğrencilerin ve köy halkının hizmetine sunulduğunu aktaran Bilen, "Köy yaşam merkezlerimizden biri Silopi’nin Yeşilyurt Köy Yaşam Merkezidir. Bu merkezde Silopi Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile okuma-yazma, el sanatları, aile okulu eğitimleri ve çocuklara yönelik kurslarımız mevcuttur. Köy yaşam merkezimizde vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde her kurs planlanmaktadır. Merkezlerimizin sayısını arttırılması için çalışmalar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır” ifadelerine yer verdi.