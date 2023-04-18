Silopi’de vatandaşlar kanser hakkında bilgilendirildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde vatandaşlar kanser hakkında bilgilendirildi

Silopi İlçe Sağlık Müdürlüğü personellerince ilçe merkezi Sanat Sokağı’nda kadın ve erkek vatandaşlar meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kolon kanseri hakkında bilgilendirdi. El broşürleri dağıtılmasıyla, vatandaşlar Kanser Tarama Merkezi’ne davet edildi. İlçe Sağlık Müdürü Özlem Devrim Gacır, “Belirli aralıklarla halkımızı bilgilendirip gerekli çalışmaları yapıyoruz. Sanat Sokağı’nda halkı bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için stant açtık meme kanseri taraması için 40-69 yaş arası kadınları iki yılda bir mamografi çekimine, rahim ağzı kanseri taraması için 30-65 yaş arası kadınları 5 yılda bir smear taramasına, kolon kanseri taraması için 50-70 yaş arası kadın ve erkekleri 2 yılda bir gaitada gizli kan testi vermeye KETEM birimimize davet ediyoruz.” dedi.