Silopi’de terör olaylarından zarar gören yol 26 sonra onarıldı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1990’lı yıllardaki terör olayları nedeniyle boşaltılan Kösreli Köyü’nün yolu 26 yıl sonra onarılarak hizmete sunuldu.

Yaklaşık 26 yıl önce terk etmek zorunda kalan ve yıllar sonra köylerine dönen Asuriler, yerleşik düzene geçmek için inşaata başladılar. Asurilerin köylerine yerleşmek için başlattıkları inşaatlar sonrası 2022/209 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Şırnak Valiliğine atanmış ve 20 Mayıs tarihinden itibaren görevine başlamış olan Vali Osman Bilgin talimatı ile Kösreli (Hesana) yolunun kalan kısmı tamamlanarak hizmete alındı.

Yol çalışmasını yerinde denetlemeye giden Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Vali Osman Bilgi’nin talimatlarıyla Kösreli Köyünde yapılan asfalt yol çalışmalarını inceleyerek, ilgililerden bilgi aldı. İnceleme sonrası Silopi Kaymakamı, Kösreli vatandaşlarla bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet edip hasbihalde bulundu.

İnceleme ve ziyaret sonrası Kaymakam ve ilçe kurum müdürleri, vatandaşlar tarafından uğurlandı.