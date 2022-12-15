Silopi’de okullaşma oranı artıyor

Millî Eğitim Bakanlığınca son bir yılda başlatılan okul öncesi eğitim seferberliği çerçevesinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde okullaşma oranı her sene artıyor.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, müdürlüklerine bağlı 13 bağımsız anaokulu, 210 ana sınıfı açılarak toplam 4110 öğrenciye anaokulu kapasitesini oluşturduklarını söyledi. Bilen, "Böylece mevcut anaokulu kapasitesi bir yılda iki katına çıkartılarak beş yaş okullaşma oranı yüzde 55’ten yüzde 98’e yükselerek tarihi rekora ulaşılmıştır" dedi.