Silopi’de öğretmen ve idarecilere ’Aile Okulu Eğitici Eğitimi’

Şırnak’ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi’nce "Aile Okulu Eğitici Eğitimi" programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ’Aile Okulu Projesi’nin öğretmen ve okul idarecilerine yönelik eğitimi Silopi ilçesi Koç İlkokulu konferans salonunda uzman psikolog danışman Ahmet Kutlu tarafından verildi. Eğitimde,

katılımcılara sosyal ve duygusal becerilerden iletişim geliştirme yollarına, aile içinde, okulda ve sosyal çevresinde etkili iletişimden, akran zorbalığını önleme stratejilerine, psikolojik sağlamlığını geliştirilebilmesinden, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımına, siber zorbalık ve baş etme yollarından, çatışma önleme çözme yöntemlerine, stres yönetimi ve stresle baş etme yöntemlerinden madde bağımlılığını önleme ve koruma tedbirlerine, ahlaki gelişimin birey ve toplum için öneminden fiziksel aktivite ve hijyenin önemine değinildi.

Seminerlerin bütün öğretmen ve idarecilerin yanı sıra velilere de verileceği kaydedildi.