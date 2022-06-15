Silopi’de öğrencilerin şiir dinletisi takdir topladı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu öğrencileri tarafından şiir dinletisi etkinliği düzenlendi.

Şehit Üsteğmen Ahmet Konuksever Ortaokulu Türkçe öğretmenleri ile öğrencilerince şiir etkinliği düzenlendi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen dinletiye, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Hasan Aşlığ ve Eser Karal, öğrenciler ile veliler katıldı.

Açılış konuşmasının ardından sahnede yer alan öğrencileri Türk edebiyatının önde gelen şairlerinin şiirlerini okudu. Katılımcıların yoğun takdirini toplayan etkinlik çeşitli şiir ve şarkı dinletilerinin ardından sona erdi. Okul müdürü Mehmet Mete, "Türkçe öğretmenlerimiz ile beraber şiir okuyan, şiir seven şiir yazan insandan zarar gelmez mantığıyla yola çıkarak şiiri sevdirmek ve şiire teşvik etmek amacıyla şiir dinletisi düzenledik. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz" dedi.

Şiir dinletisinde "Nazende sevgilim" şarkısını seslendiren Nazlı Ökten, topluluğa karşı şarkı söylemenin öz güvenini arttırdığını belirterek müdür ve öğretmenlerine teşekkür etti.