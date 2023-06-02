Silopi’de öğrenciler resimlerle çevre kirliliğine dikkat çekti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde fen lisesi öğrencileri çizdikleri resimler ile çevre kirliliğine dikkat çekti.

Silopi Senan İdin Fen Lisesi öğrencileri çevre kirliliğine dikkat çekmek amacıyla tuval üzerine akrilik ve yağlı boya tekniği ile çizdikleri resimleri Sanat Sokağı’nda sergiledi.

Görsel Sanatlar öğretmeni Fahrettin Kaya, açmış oldukları sergide güzel dönütler aldıklarını söyledi. Okul içerisinde farkındalık sergisi çerçevesinde, çevre kirliliği, kutup araştırması küresel anlamda dünyayı ilgilendiren sorunlara yönelik ele aldıkları çalışmaları sergilediklerini belirten Kaya, "Fen lisesi olmasına rağmen güzel sanatlar ve sportif faaliyetler de öğrencilerimizin ilgili olduğunu görmek bizi fazlasıyla mutlu etti” dedi.

Çevreye atılan atıklar nedeniyle ölen hayvanları resmettiğini ifade eden fen lisesi öğrencilerinden Rozetin Tayboğa, “Çağımızda çevre kirliliği sorun haline gelmiş bulunmakta. Bu yüzden Silopi’yi bilinçlendirmek ve duyarlılık kazandırmak için çalıştık. Yaptığım tabloda çevre kirliliği ele aldım. Tablomda, atıklar yüzünden hayvanların yiyecek bulamamasıyla atıkları yemesini, bu atıkları yedikleri için öldüklerini ve üzülen bir kız çocuğunu resmettim” diye konuştu.

Sanayi ve endüstrinin gelişmesiyle çevreye verilen zararı resmeden Nida Ruyal, doğanın çöplük gibi kullanılmasıyla bir sonraki neslin bir avuç suya muhtaç kalacağını dile getirdi.