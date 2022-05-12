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Silopi’de öğrenciler projelerini sergiledi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu’nda düzenlenen bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi.

ŞIRNAK 12.05.2022, 17:01
Silopi’de öğrenciler projelerini sergiledi

Şırnak’ın Silopi ilçesi Dicle Ortaokulu’nda düzenlenen bilim fuarında öğrenciler projelerini sergiledi.

Silopi Dicle Ortaokulunda düzenlenen TÜBİTAK 4006 bilim fuarına Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, şube müdürleri, okul yönetimi, veliler ve öğrenciler katıldı. Okulun koridorunda sergilenen bir birinden ilginç çalışmaları inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler alarak onları tebrik etti.

Projeleri birkaç başlık altında değerlendiklerini anlatan Özdemir, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler, Avrupa Birliği ERASMUS projeleri ve Şırnak ilinde yerelde yürüttükleri projeler olarak sıraladı.

TÜBİTAK 4006 bilim fuarı etkinliğini il genelinde 58 okulda gerçekleştirdiklerini ifade eden Özdemir, “TÜBİTAK’ın 2204-A ve B olarak lise ve ortaokul öğrencileri arası proje yarışmaları yapıyoruz. İlimizden lise öğrencileri arası proje yarışmalarında 151 proje başvurusu ilimiz ülke genelinde 37. sırada yer aldı. Ortaokul öğrencileri proje yarışmalarında önemli bir başarı elde ettik. 457 başvuru ile 12. sırada Türkiye’de yer aldık. Ayrıca bilim olimpiyatlarına da ilimizden önemli bir proje katılımı oldu. Burada da 318 başvuru ile Türkiye’de yine 12. sırada yer aldık. Dünyanın birinci teknoloji festivali olarak kabul edilen TEKNOFEST ile ilgili çalışmalarımızda okullarımızda etkin bir şekilde yürütüldü. 492 başvuru yaparak Türkiye’de 21’inci sırada yer aldık” açıklamasında bulundu.

Projelerin ve çalışmalarının, öğrencilerin gelişimine, çağın gereklerine göre yetişmesine önemli katkılar sağladığını düşündüğünü aktaran Özdemir, “Ayrıca akademik başarıya da olumlu etkileri olduğunu değerlendiriyoruz. Onun için Şırnak ilinde tüm okullarımızın bu çalışmalarda aktif olarak yer almalarını teşvik ediyoruz, destekliyoruz. Valimizin bu konulardaki desteği, gayretiyle diğer kurumlarla yaptığımız işbirlikleri ile ilimizde özellikle bu projeler anlamında çok ciddi bir ivme yakalandığını çok rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

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