Silopi’de Miraç Kandili idrak edildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Miraç Kandilini münasebetiyle Türk Ocakları Silopi Şubesi tarafından ikramlık dağıtıldı.

Miraç Kandili dolayısıyla Çarşı Camisinde mevlit programı düzenlendi. Yatsı namazının ardından Kuran-ı Kerim okunması ile başlayan mevlit programında dualar okundu. Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve birçok ilde hayatını kaybedenler içinde dualar edildi. Camiden çıkan cemaate Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı tarafından tatlı ve lokum ikram edildi.