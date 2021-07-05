Silopi’de LGS ilçe birincisi Bahçeşehir Koleji’nden

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) birincileri belli oldu. Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavda Şırnak’ın Silopi ilçesinde ilçe geneli dereceler belli oldu.

Silopi Bahçeşehir Koleji öğrencisi Sudenaz Kurşun, 469 puan alarak ilçe birincisi oldu. Daha önce çıkan soruları sık-sık çözdüğünü dile getiren Kurşun, sınav süresince ailesinin ve öğretmenlerinin desteğinin psikolojik ve ruhsal olarak olumlu olarak etkilediğini söyledi. Bahçeşehir Koleji‘nce geliştirilen yapay zeka tabanlı kişiye özgü dijital öğrenme platformu Metodbox uygulamasını kullandığını belirten Kurşun, “Bahçeşehir Koleji Silopi Kampüsü’nde olduğum için çok iyi hazırlandım. Başta kurucu müdürümüz Mahmut Aybi’ye ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizim üzerimizde çok iyi durdular, yardımcı oldular” dedi.