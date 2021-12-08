Silopi’de köy okulundaki kızların saç bakımlarını gönüllüler yaptı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde ’Kardelenler Buluşuyoruz, Dünyayı Güzelleştiriyoruz’ projesi kapsamında, gönüllü kuaförler köy okullarında kızların saç bakımlarını yaptı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Kardelenlerle Buluşuyoruz Dünyayı Güzelleştiriyoruz’ projesi kapsamında ilçedeki 8 köy okulunda okuyan 450 kız öğrencinin saç bakımı ve kesimi, gönüllü öğretmenlerce ücretsiz olarak yapıldı. Bir kurs eğitmeni ve 16 gönüllü kuaför tarafından Ortaköy İlkokulu ve Ortaokulu’nda kız öğrenciler ile biraya geldi. Okulun bahçesinde açık havada kurulan sandalye ve masalardan yapılan düzende kız öğrencilerin saçlarına fön, kesim, düzleştirme ve bakımları kuaför ortamındaki gibi yapıldı. İlk kez saç bakımı yaptıranların yanı sıra ilçe merkezinden uzak olması nedeniyle kuaföre gidemeyen kızlar saç bakımı yapmanın sevincini yaşadı.

Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, okullarda öğrencilerin saç bakımlarını yaparak onları motive etmeye çalıştıklarını söyledi. Bilen, bu sayede öğrencilerin sosyal bir etkinlikle motivasyonlarını yükseltmeye çalıştıklarını ifade etti.

Çok Amaçlı Toplum Merkezi Müdiresi Mihriban Bilen ise köyde yaşayan kızların çoğunun imkanı olmadığını söyledi. Bilen, “O yüzden biz de onlar gelemiyorsa biz gidelim dedik. İstedikleri saç bakımı hakkında hem bilgi verdik hem de istedikleri işlemleri gerçekleştirdik” diye konuştu.

Saç kesimi yapan kız öğrenci Babet Binici, “Ablalarımız saçlarımızı güzelce bir kestirdi. Model yaptırdık, çok sevindik. Saçlarımızı hep evde yaptırıyorduk. Kuaföre gidemiyorduk. Herkesin emeğine sağlık, minnettarız” dedi.