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Silopi’de korona virüs denetimleri sürüyor

ŞIRNAK'IN SİLOPİ İLÇESİNDE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NCA 81 İLİN VALİLİĞİNE GÖNDERİLEN EK GENELGE KAPSAMINDA KORONA VİRÜS DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

ŞIRNAK 21.10.2020, 14:19
Silopi’de korona virüs denetimleri sürüyor

Şırnak’ın Silopi ilçesinde İçişleri Bakanlığı’nca 81 ilin valiliğine gönderilen ek genelge kapsamında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.

Silopi Kaymakamlığı personelleri, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği trafik polisleri ve yetkili diğer kurum memurları tarafından şehirlerarası yolcu otobüsleri, şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar, taksi duraklarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi. Ekipler vatandaşları korona virüs hakkında bilgilendirerek tedbirlere uymaları uyarısında bulundu.

Denetimlerin her gün farklı alanlarda devam edeceği kaydedildi.

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