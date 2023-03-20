Silopi’de kargalar tarlaları istila etti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde yüzlerce karga tarla ve karayoluna inerek istila etti.

Tarlalarda ekim dönemine başlanılmasıyla aç kalan kargalar, tarlalar ve otoyollara akın ediyor. Aynı anda uçarak Silopi Ovası’nda görsel bir şölen sunan kargalar, çıkardıkları sesler ile korku salıyor. Tarlalarda ve otoyol kenarlarında yiyecek arayan kargalar, araçların geçişleri ile havalanıyor.

Aç kalarak bölgeye tüneyen kargaların, Habur Sınır Kapısı’na doğru ilerledikleri görüldü.