Silopi’de kadın polisler “malvarlığına karşı işlenen suçlar” hakkında bilgilendirme yaptı

Şırnak’ın Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğüne Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine bağlı görevli kadın polisler “malvarlığına karşı işlenen suçlar” hakkında bilgilendirme yapıp broşür dağıttı.

Silopi Toplum Destekli Polislik Büro Amirliğine görevli kadın polisler, polis güvenlik ve kontrol noktalarında sürücülere ve İpek Yolu Caddesindeki esnafa “malvarlığına karşı işlenen suçlar” hakkında bilgilendirmeler yapıp bilgilendirici broşürler dağıttı. Ekipler, ilçe genelindeki vatandaşları gerek işyerlerinde, gerekse evlerinde ziyaret ederek, hırsızlıklara karşı uyarıp, alabilecekleri tedbirler hakkında bilgilendirmede bulundu ve tedbirlerin sağlayacak faydalara dikkat çekti.

Vatandaşlara mal varlığına karşı suçların oto ve otodan hırsızlık, ev ve iş yerlerinde hırsızlık şeklinde bilgilendirme yapan polisler, vatandaşlara mal varlığına karşı işlenen suçlar konusunda da bilgilendirici broşür dağıtarak, banka şubesi ve ATM’lerin önünde bulunan vatandaşların yanı sıra polis güvenlik ve kontrol noktalarında sürücülere ve esnafa mal varlığına karşı işlenen suçları anlatıp dikkatli olmalarını istedi.