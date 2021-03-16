Silopi’de ilkokul öğrencilerine trafik kuralları öğretildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli trafik eğitmeni Okan Köle’nin uygulamalı olarak yaptığı eğitim, Bahçeşehir Koleji Konferans salonunda gerçekleştirildi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği eğitime, trafik kurallarına uyma, emniyet kemeri takma kuralları uygulamalı olarak gösterildi.

Trafik eğitmeni Köle, batıda yapılan trafik etkinliklerinin aynı kalitede yaptıklarını belirterek, yıl boyunca eğitimlerin devam edeceğini söyledi.

Köle, "Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımızın trafik bilincini en üst noktaya çekmeyi amaçlıyoruz. Burada çocuklarımıza çizgi film izleterek önemli bilgiler verdik. Görmüş olduğunuz sunum halısında çocukları da oynatarak uygulamalı olarak etkili ve kalıcı eğitim vermeye çalıştık" dedi.

Minik öğrenciler de eğitimlerinden dolayı Köle’ye teşekkür etti.