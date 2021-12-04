Silopi’de engelliler yöresel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Aile Destek Merkezi (ADEM1) tarafından verilen yemek etkinliğinde engelli vatandaşlar, yöresel şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi.

Silopi’de Aile Destek Merkezi Müdiresi Aylin Ökten, ilçede özel rehabilitasyon merkezlerinde öğrenci olan 150 bedensel ve zihinsel engelliyle özel bir düğün salonunda yemek verdi. Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Hüsnü Öztürk, Gaziler Derneği Başkan Vekili Halil Mehmetoğlu, engelliler ve aileleri katıldı. Yemeğin ardından engellilerle yöresel şarkılar eşliğinde halay çekildi. Halay çekilerek doyasıya eğlenilen etkinlikte engellilerle dayanışma mesajı verildi.

ADEM-1 Müdiresi Aylin Ökten, "Silopi ilçemizdeki özel kardeşlerimizle Side Tesislerinde yemekte bir araya geldik. Yemekten sonra yöresel şarkılar eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendik. Hepimiz birer engelli adayıyız ve özel kardeşlerimize karşı sorumluluklarımızın olduğu bilincindeyiz. Her zaman özel kardeşlerimize desteklerini esirgemeyen ilçe Kaymakamımız sayın Can Kazım Kuruca olmak üzere programımıza katılım sağlayan misafirlerimize teşekkür ediyorum" dedi.