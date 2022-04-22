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Silopi’de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler Emniyet Müdürlüğünün misafiri oldu.

ŞIRNAK 22.04.2022, 17:57
Silopi’de Emniyet Müdürünün koltuğuna çocuklar oturdu

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrenciler Emniyet Müdürlüğünün misafiri oldu.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Öğrenciler, çeşitli kurumları dolaşarak kurum amirlerinin meslekleri hakkında bilgi aldı. İpekyolu İlkokulu, Koç İlk ve Ortaokulu öğrencileri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman’ın koltuğunda oturdu. Karaduman ve Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri burada öğrencilere oyuncak dağıtarak çeşitli ikramda bulunduktan sonra polis maskot kıyafeti ile hatıra fotoğrafı çekti.

Daha sonra haber merkezine geçen çocuklar, burada bilgilendirildikten sonra ilçede devriye yapan araçlardaki polislere anons geçerek son durum hakkına bilgi aldılar. Kendilerine geri dönüş yapan devriye atan personeller de durumun iyi olduğunu belirtti. Öğrenciler, son olarak Trafik ve Tescil Büro Amirliği önündeki trafik aracında siren çalarak, megafondan çağrı yaptı. Öğrenciler, trafik aracının megafonundan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Toplum Destekli Polislik Amirliği Büro Amiri Komiser Mehmet Kızılağaç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 20 -25 çocuğu emniyet müdürlüğünde ağırladıklarını belirtti. İlçe Emniyet Müdürü İzzet Karaduman’ın çocukları makamında oturttuğunu ifade eden Kızılağaç, "Müdürümüz hediyelerini takdim etti. Gerekli ikramlar yapıldıktan sonra tüm ilçemizdeki ekiplerimizin anons edilmesi için çocuklarımızın teker teker çağırılarak anons etmesi sağlandı. Sonrasında tanıtım amacıyla bir trafik aracında 23 Nisan kutlamaları ile ilgili çocuklarımızın düşünceleri ile ilgili anonslar yapıldı. Biz bundan dolayı inanılmaz bir mutluluk yaşadık. Çocuklarımız bizim geleceğimizin teminatıdır. Emniyet Müdürümüz İzzet Karaduman’ın desteğiyle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok mutlu olduklarını ilk defa birçoğunun bu şekilde bir ortama geldiğine biz de ilk defa şahitlik ettik. Umut ediyoruz ki, bu çocuklarımız inşallah şu an için bir tohum ve gelecekte meyve veren bir ağaca dönüşecek" dedi.

İlk defa böyle bir duygu yaşadığını belirten öğrencilerden Nurmeva Demirtaş, bu gün emniyet müdürlüğüne geldiklerini burada polisler tarafından ağırladıkları için hepsine çok teşekkür ettiklerini söyledi. Serkar Düzgün de kendilerine hediye verdilerini, trafik aracından anons ettiklerini söyledi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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