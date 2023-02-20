Silopi’de depremzede çocuklar sinema keyfi yaşadı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde depremzede çocuklar sinema keyfi yaşadı.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sinemaya götürülen depremzede çocuklar sinema ile keyifli bir gün geçirdi. Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilçeye göç eden depremzede aile ve çocuklarına psikososyal destek programları sürüyor.

Psikososyal destek programları kapsamında depremzede çocuklarına yaşadıklarını unutturmak için moral ve motivasyon sağlamak amacıyla sinemaya götürüldü.

Ailelerinden izin alınan 22 depremzede çocuğu, hamburger ikram edildikten sonra patlamış mısır ile sinema keyfi yaşadı.

Çeşitli oyunlar oynayarak eğlenen çocukların keyfi yüzlerine yansıdı.

Yardımda bulunan gönüllülerden Rıdvan Yağız, “Depremzede çocuklarımızın hem fiziksel, hem psikolojik gelişimlerinin yanı sıra yaşadıkları kötü anları unutturmak amacıyla moral ve motivasyon programlarımız sürmektedir. Bu çerçevede depremzede çocuklarımızı Cizre’ye sinemaya götürdük, beraber yemek yedik, oyunlar oynadık, çizgi film izledik. Beraber çok keyifli bir gün geçirdik. Silopi’de kaldıkları sürece bu desteklerimiz devam edecektir.” diye konuştu