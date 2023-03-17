Silopi’de Çanakkale şehitleri anıldı

Şırnak’ta Silopi Kaymakamlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehitler için Mevlit-i Şerif okutularak, lokum dağıtıldı.

Gümrük Camii’nde düzenlenen programa Silopi Kaymakamı Cihat Koç, kurum müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit programına katılan vatandaşlardan Adem Çakmakçı, "Yüce Türk milletinin asla eğilmeyeceğini tüm dünyaya bir kez daha ilan eden Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bu programı düzenleyen Silopi Kaymakamı Cihat Koç’a teşekkür ederim" dedi.