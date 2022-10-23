Silopi’de ’Aile Okulu Eğitici Eğitimi’ verildi

Şırnak’ın Silopi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce ’Aile Okulu Eğitici Eğitimi’ verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı ’Aile Okulu Projesi’nin öğretmen ve okul idarecilerine yönelik eğitimi Silopi ilçesi Koç İlkokulu Konferans Salonunda verildi. Yaklaşık 300 öğretmenin katılımı ile gerçekleşen eğitim seminerinde Uzman Psikolog Ahmet Kutlu sosyal ve duygusal becerilerden iletişim geliştirme yollarına, aile içinde, okulda ve sosyal çevresinde etkili iletişimden, akran zorbalığını önleme stratejilerine, psikolojik sağlamlığını geliştirilebilmesinden, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımına, siber zorbalık ve baş etme yollarından, çatışma önleme çözme yöntemlerine, stres yönetimi ve stresle baş etme yöntemlerinden madde bağımlılığını önleme ve koruma tedbirlerine, ahlaki gelişimin birey ve toplum için öneminden fiziksel aktivite ve hijyenin önemine değindi.

Seminerlerin bütün öğretmen ve idarecilerin yanı sıra velilere de verileceği bildirildi. Yoğun katılımdan ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen öğretmen ve idarecilere teşekkürlerini sundu.