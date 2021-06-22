Silopi’de 5 ihtiyaç sahibi engellinin tekerlekli sandalye ihtiyacı giderildi

Şırnak’ın Silopi ilçesinde sosyal medya aracılığıyla başlatılan kampanya kapsamında 5 bedensel engelli vatandaşa tekerlekli sandalye hediye edildi.

Silopi’de özel bir rehabilitasyon merkezi müdiresi Semire Azizoğlu, ihtiyaç sahibi engellilerin tekerlekli sandalye ihtiyacını gidermek için sosyal medya üzerinden ‘sosyal farkındalık projesi’ başlattı. Kısa süre içerisinde hayırseverlerin desteğiyle 5 tekerlekli sandalye toplandı. Semire Azizoğlu, hayırseverlerin gönderdiği tekerlekli sandalyeleri, Silopi’de bedensel engelli Mirza Bilgin (8), İzzet İrmez (10), Cesur Yiğit (9), Beytullah Birge (48), Naciye Aybi’ye (37) hediye eti.

Semire Azizoğlu, Silopi ilçesinde ihtiyaç sahibi özel gereksinimli vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyacını, sosyal medya üzerinde ulaştıkları hayırseverlerin desteğiyle giderdiklerini söyledi. Azizoğlu, "Bu tür sosyal farkındalık kampanyalarımızı, özel kardeşlerimiz ve ailelerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürmek için devam ettiriyoruz" dedi.