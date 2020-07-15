Silopi’de 15 Temmuz etkinlikleri

Şırnak’ın Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Silopi ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mahallesinde şehit İbrahim Halil Barkın ve Ahmet Akyel ile PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan bombanın infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Diyar Bilen ve Servet Bilen’in mezarları ziyaret edildi, dua okundu, karanfil bırakıldı. Buradaki etkinliğin ardından İpekyolu Gümrük Müdürlüğü lojmanlarındaki camide de İlçe Müftülüğünce 120 hatim duası okundu.

Programa, Kaymakam Can Kazım Kuruca, 172. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Engin Candaş, kamu kurum ve sivil toplum temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.