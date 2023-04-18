Silopi Türk Ocağı’ndan 324 aileye gıda yardımı

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Türk Ocağı Silopi şubesi tarafından ihtiyaç sahibi 324 aileye Ramazan kolisi ve bayram harçlığı desteği yapıldı.

Türk Ocakları Silopi Şubesinin düzenlemiş olduğu yardım kampanyasında ilçede bulunan 15’i depremzede aile olmak üzere 324 ihtiyaç sahibi aileye gıda kolisi dağıtıldı. Fitre dağıtımı yapan dernek başkanlığı bayram öncesi de 20 aileye 10 bin TL nakdi yardımında bulundu. Yardım kolileri ilçe merkezindeki mahallelerde daha önce tespiti yapılan ailelere dağıtıldı. Yardımları alan vatandaşlar teşekkür ve hayır duasında bulundu.

Yardım dağıtımı hakkında açıklamada bulunan Türk Ocakları Silopi Şube Başkanı Adem Çakmakçı, “Ramazan nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerimiz için gıda kolisi hazırladık. Daha önce bu ailelerimizin tespitini yapmıştık. Asrın felaketinden etkilenerek ilçemize yerleşen 15 depremzede ailemiz ile birlikte toplamda 324 ailemize gıda kolisi dağıtımına başladık. Bayram arifesine kadar dağıtımımız sürecek. Ayrıca çocuklarımıza bayram harçlığı dağıtıyoruz. 20 ailemize 10 bin TL nakdi yardımında bulunduk” dedi.