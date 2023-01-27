Silopi Kaymakamı Koç, gümrük personellerinin gününü kutladı

Silopi Kaymakamı Cihat Koç, gümrük personellerinin Dünya Gümrük Günü’nü kutladı.

Habur Sınır Kapısında gümrük personelleriyle bir araya gelen Habur Mülki İdare Amiri Silopi Kaymakamı Cihat Koç, 20 Ocak Dünya Gümrük Günü münasebetiyle gümrük personellerinin gününü kutladı. Başarılı personellere teşekkür belgesi takdim eden Kaymakam Koç, personeller başarılar diledi. Kaymakam Koç, "Yaptıkları özverili çalışmalarla ülkemizi gümrüklerde dünya standartlarının üzerine taşıyan, gümrük camiamızın Dünya Gümrük Günü’nü tebrik ediyorum. İktisadi sınırlarımızın korunması için fedakarca görev yapan tüm gümrük personellerimize teşekkür ediyorum" dedi.