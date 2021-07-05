Silopi Kaymakamı Kazım Kuruca, LGS’de derece yapan öğrencileri tebrik etti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) derece yapan öğrencileri ziyaret eden Silopi Kaymakamı Can Kazım Kuruca, başarılarından ötürü öğrenci ve öğretmenlerini tebrik etti.

Daha sonra 467 puanla il üçüncüsü ve ilçe ikincisi Aybüke Mina Hendekçi’nin eğitim-öğretim gördüğü Dicle Ortaokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Kuruca’ya İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, AK Parti İlçe Başkanı Rana Tellioğlu eşlik etti. Okul müdürü Abdulvahap Dağ tarafından karşılanan Kaymakam Kuruca, öğretmenlerle bir araya gelerek, LGS’de okul öğrencilerinin göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik ederek başarılarının devamı temennisinde bulundu.

Ayrıca, 469 puanla ilçe birincisi olan Bahçeşehir Koleji öğrencisi Sudenaz Kurşun’u makamında kabul eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen, Kurşun’u başarılarından ötürü tebrik etti.