Silopi ADEM’de karne günü etkinliği

Şırnak’ın Silopi Kaymakamlığı Aile Destek Merkezin de ana sınıfı öğrencilerine yönelik karne etkinliği düzenlendi.

Aile Destek Müdürlüğü binası önünde düzenlenen etkinliğe TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Silopi İlçe Temsilcisi Fırat Haşimoğlu, TÜGVA Aile Koordinatörü Züleyha Örgen, İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri, öğrenci ve aileler katıldı. Etkinlik öncesin de Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği personellerince, mink öğrencilere ve ailelerine trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı. Yaz tatilinin gelmesi ile beraber gerek tatile giden gerekse memleketlerine dönme üzere yolculuk yapacak ailelerin dikkat etmesi gereken hususlar hakkında sunum yapıldıktan sonra, ekipler tarafından öğrencilere trafik polis düdüğü hediye edildi. Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği personelleri de minik öğrenciler ve ailelerine polislik mesleği hakkın da bilgi vererek, polis memurlarının görevlerini anlattı.

Program karne hediyelerinin dağıtılmasının ardından son buldu.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Aile Destek Merkezi Müdürü Aylin Ökten, farkındalık yapmak adına bu etkinliği organize ettiklerini söyledi. Ökten; “Yaz tatilinden ötürü velilerimiz gerek akrabalarının yanına gerekse tatile çıkacakları için, trafik kuralları hakkın da bilgilendirme yaptık. Hem minik çocuklarımız hem de ailelerimiz gerek trafik kuralları gerekse de güvenlik güçlerimizin meslekleri hakkın da bilgi sahibi oldular. Karnelerini dağıttık ve minik öğrencilerimize hediyelerini de takdim ettik. Çok eğlenceli vakit geçirdik. Bu kapsam da katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.