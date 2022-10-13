Şerafettin Elçi Havalimanı Eylül ayında 23 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, Eylül ayında 23 bin 259 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2022 yılı eylül ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

İstatistiklere göre; iç hatlarda 580 uçağın iniş kalkış yaptığı, 157 ton yük (kargo, posta, bagaj) trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanı’nda, eylül ayında 23 bin 259 yolcuya hizmet verdi.

Dokuz aylık Ocak-Eylül döneminde ise yolcu trafiği 224 bin 068, uçak trafiği 4 Bin 582, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 2 Bin 219 ton olarak gerçekleşti.