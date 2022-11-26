Şerafettin Elçi Havalimanı Ekim ayında 20 bin yolcuya hizmet verdi

Şırnak’ın Cizre ile İdil ilçeleri arasında kurulan ve 2013 yılında hizmet vermeye başlayan Şerafettin Elçi Havalimanı, Ekim ayında 20 bin 163 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı. İstatistiklere göre; iç hatlarda 490 uçağın iniş kalkış yaptığı, 204 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Şerafettin Elçi Havalimanında, Ekim ayında 20 bin 163 yolcuya hizmet verdi.

2022 yılının ilk on ayında ise yolcu trafiği 244 bin 231, uçak trafiği 5 bin 72, yük trafiği ise 2 bin 423 ton olarak gerçekleşti.