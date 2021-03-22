Şenoba’da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Şenoba Belediyesi, yöre halkının hayvancılığı daha uygun şartlarda yapabilmeleri için Belat bölgesine yeni yol yapım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, Belat bölgesine giden yolu tüm olumsuz hava şartlarına rağmen yapmaya devam ettiklerini söyledi. Babat, "Belediyemiz personel ve araç gereçleriyle var gücümüzle çalışıyoruz. Şenoba ve çevre köylerden gelerek hayvancılık yapan vatandaşlarımızın daha kolay daha verimli hayvancılık yapabilmeleri için çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Belat yolunu da hayvancılık yapan vatandaşlarımızın yaylaya çıkma dönemlerine yetiştirmek istiyoruz. Yaylaya çıkma dönemleri gelmeden yolumuzu bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Bu anlamda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.