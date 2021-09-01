Şenoba belediyesinde 3 yerde yol yapımı

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba belde belediyesi belde genelinde 3 ayrı yol çalışmasına başladı.

Ak Partili Şenoba Belediye başkanlığına bağlı ekipler, Bağlar, Tepeler ve Onbudak’a yol yapım çalışmalarına başladı. Yol yapım çalışmalarına başlanan yerler halkın hem çiftçilik hem de hayvancılık için aktif olarak kullandığı bölgelerden oluşuyor. Belediye Başkanı Alihan Babat, “Şu an yol yaptığımız bölgeler vatandaşlarımızın hem çiftçilik hem de hayvancılık için aktif olarak kullandığı yerlerdir. Bilindiği üzere bölgenin önemli geçin kaynağı hayvancılıktır. Bu anlamda beldemizdeki ekonomik gelişimi arttırmak için rahat bir ulaşım sağlanması adına var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.