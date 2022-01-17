Şenoba Belediyesi yol temizleme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediyesi karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

İki gündür bölgede etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yolları kapattı. Belediye ekipleri gece gündüz sahada çalışmalara aralıksız devam ediyor. Yollar temizlenip tuzlanıyor. Ana caddeleri kepçeyle temizleyen ekipler, ara sokakları da temizleyip tuzlama çalışması yapıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, bölgede iki gündür yoğun kar yağışı olduğunu söyledi. Babat, "Vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmemesi ve ulaşımın aksamaması için belediye ekiplerimiz belde genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yapıyor. Çalışmalarımız devam edecek” dedi