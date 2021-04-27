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Şenoba Belediyesi tarafından akarsu ve kaynak sularda çöp temizliği

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ak Partili Şenoba Belde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü belde genelindeki kaynak sular ve akarsularda temizlik çalışmaları başlattı.

ŞIRNAK 27.04.2021, 12:38
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Şenoba Belediyesi tarafından akarsu ve kaynak sularda çöp temizliği

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Ak Partili Şenoba Belde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü belde genelindeki kaynak sular ve akarsularda temizlik çalışmaları başlattı.

Özellikle Hizil Çayı ve Taşaltı kaynak suları mevkiinde bulunan çöp yığınlarını ortadan kaldırıp temizlemek için seferberlik başlatan belediye personelleri ulaşamadıkları yerlere iş makineleri yardımıyla temizlik yapıyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Ak Partili Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, daha temiz bir Şenoba ve daha temiz kaynak sular, akar sular için için bütün imkanların seferber edildiğini aktardı. Hızın çay kıyılarında ve kaynak sular içerisinde bulunan katı atıkların zamanla tabakalaştığını, insan sağlığını ve çevreyi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Başkan Babat, "Belediye olarak başlattığımız temizlik çalışmaları çerçevesinde kıyı kısımlarında ve kaynak sular içinde bulunan alanlarda hem personellerimiz ile hemde iş makinelerimiz ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kıyı ve kaynak suların kenarlarını temizlemekle kalmıyor iç kısımlardaki ve köprü kenarlarındaki çöpleri de kepçeler aracılığıyla sudan ayrıştırıyor ve bölgeden uzaklaştırıyoruz" dedi.
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