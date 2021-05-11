banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
Şampiyonluk için kritik maçlar bu akşam 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a 'nişanlıyla tatil' soruşturması!
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
700 bini aşkın kamu işçisinin ilave tediyeleri bugün hesaplara yatırılacak
Kritik maçların hakemleri açıklandı!
Kritik maçların hakemleri açıklandı!

Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi için yaylalara yol yapıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekiplerince 5 yaylaya yol yapım çalışması başlatıldı.

ŞIRNAK 11.05.2021, 10:41
Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi için yaylalara yol yapıyor

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı AK Partili Şenoba Belde Belediyesi ekiplerince 5 yaylaya yol yapım çalışması başlatıldı.

AK Partili Şenoba Belediyesi, hayvancılığın gelişmesi ve arttırılması ve yaylalara ulaşımın kolaylaşması için 5 yaylaya yol yapım çalışması başlattı. Sırge, Mehrina, Kırmızı, Hanke ve Çukur yayla yollarının açılması için belediyeye ait 1 adet JCB ve 2 adet ekskavatör aralıksız çalışıyor.

Şenoba Belediye Başkanı Alihan Babat, hem beldelerinin hem de bölgenin geçim kaynağı hayvancılık olan vatandaşların yaylalara rahat gidip gelmeleri için yol yapım çalışmalarına başladıklarını söyledi. Babat, "5 yaylamıza birden yol yapım çalışmaları başlattık. Bu yayla yolları bölgemiz için çok önemli, çünkü vatandaşlarımızın çoğu yayla hayvancılığı ve çiftçiliği için geçimlerini sağlıyor. Bölgemizde hayvancığın ve çiftçiliğin artması ve gelişmesi adına tüm hizmetlerimize devam edeceğiz. Şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.
Yorumlar (0)
17°
açık