Şenoba Belediyesi, deprem bölgesine günde 3 öğün 2 bin kişilik sıcak yemek dağıtıyor

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde depremzedelere Şenoba Belde Belediyesi tarafından günde 3 öğün 2 bin kişilik sıcak yemek yapılıyor.

Şırnak’ın Uludere ilçesi Şenoba Belde Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin yanında beldeden deprem bölgesine giden güvenlik korucuları tarafından vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için çadırlar kuruluyor. Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 500 kişilik ekibiyle Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde çalışma yapıyor. Burada ailelere yakacak odun, çadır kurma, malzeme dağıtımı, arama kurtarma ve yemek dağıtım ekipleri oluşturdu.

Şenoba Belde Belediye başkanı Alihan Babat, “Allah bize bir daha böyle acılar yaşatmasın çok zor bir süreç, inşallah hep beraber atlatacağız. Çok şükür devletimiz milletimiz yoğun ve birlik içinde çalışıyor" dedi.