Şenoba beldesinde mezarlıkların çevresine çam fidanları dikildi

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesindeki mezarlıklara Mardin Orman İl Müdürlüğünden getirilen çam fidanları hayırsever ve belediye çalışanları tarafından dikiliyor.

Şenoba belde Belediye Başkanı Alihan Babat, araç ayarlayarak Mardin’den çam fidanlarını hayırseverler aracılığıyla beldeye getirdi. Buradaki mezarlıkların dört bir yanına çam fidanları dikildi. Belediye personeli Selim Unat, gönüllü olarak çalıştıklarını söyledi. Unat, "Mardin’den getirdiğimiz çam fidanlarını hacı Yusuf mezarlığında dikmeye başladık. Bize araç tahsisinde yardımcı olan belediye başkanımıza çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah bütün mezarlarımıza götüreceğiz" dedi.