Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
366.939
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.6282
EURO
7.6701
Şarkıcı Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah Carey‘in teklifini değerlendirdi
Harun Sürek, ABD'li yıldız Mariah...
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!

Sağlık-Sen’den İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e ziyaret

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET YALÇIN, SENDİKA YÖNETİCİLERİ İLE BİRLİKTE İDİL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN BARIŞ AĞIRGÖTÜREN’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

Sağlık-Sen’den İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e ziyaret

SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKAN YARDIMCISI MEHMET YALÇIN, SENDİKA YÖNETİCİLERİ İLE BİRLİKTE İDİL EMNİYET MÜDÜRÜ OLARAK ATANAN BARIŞ AĞIRGÖTÜREN’E NEZAKET ZİYARETİNDE BULUNDU.

05 Haziran 2020 Cuma 16:13
5 Okunma
Sağlık-Sen’den İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, sendika yöneticileri ile birlikte İdil Emniyet Müdürü olarak atanan Barış Ağırgötüren’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Sağlık-Sen Şırnak İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yalçın, İdil Devlet Hastanesi Temsilcisi Abdulvahap Aydoğan ve yönetim kurulu üyeleriyle beraber, İdil Emniyet Müdürü Ağırgötüren’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Sağlık camiası olarak güvenlik güçlerinin her zaman yanında olduklarını kaydeden Yalçın, İdil’in milli ve manevi değerlerine sahip, ezanı duyduğu zaman içi ürperen vatandaşlarının olduğunu söyledi. Yalçın, "Sağlık-Sen olarak ilçemizdeki tüm kurum ve kuruluşların yanı sıra STK’larla ortak ve ilçe menfaatlerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Polis teşkilatımızla da aynı şekilde bir anlayış içindeyiz. Her türlü zorluğa fedakarca göğüs geren ve görevlerini en iyi şekilde yapmaya çalışan emniyet teşkilatı mensuplarımızın yanındayız" dedi.

Emniyet Müdürü Barış Ağırgötüren de Sağlık-Sen’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Sağlık-Sen’in de içinde bulunduğu sivil toplum kuruluşları ülkedeki demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cizre’de karantinadaki apartman ve sokaklar dezenfekte edildi
Cizre’de karantinadaki apartman ve sokaklar dezenfekte edildi
Cizre’de temizlik çalışmaları
Cizre’de temizlik çalışmaları
Model Kucher, mezun olduğu okuldaki öğrencilere kitap yardımında bulundu
Model Kucher, mezun olduğu okuldaki öğrencilere kitap yardımında bulundu
Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri
Uzmanından yeni nesil kaş modeli tavsiyeleri
Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti
Yasak bitti halk piknik alanlarına akın etti
Cizre’de kaldırım işgali denetimi
Cizre’de kaldırım işgali denetimi
Kaymakam uyardı: 1 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşmak yasak
Kaymakam uyardı: 1 Haziran’dan itibaren maskesiz dolaşmak yasak
Şırnak'ta berivanların zorlu mesaisi başladı
Şırnak'ta berivanların zorlu mesaisi başladı
Fatihi Mahmood Ismael: "Türk firmalarıyla video konferans ile görüşmeye başladık"
Fatihi Mahmood Ismael: "Türk firmalarıyla video konferans ile görüşmeye başladık"
Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü
Kısıtlama sonrası Cizre sessizliğe büründü
Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti
Manken Hikmat Kucher yetim çocuklara bayramlık elbise hediye etti

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim