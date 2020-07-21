Sağlık-Sen Şırnak’ta yetkili sağlık sendikası oldu
SAĞLIK-SEN ŞIRNAK ŞUBE BAŞKANI GIYASETTİN UÇAŞ, ÜYE TESPİTİ İLE ORTAYA ÇIKAN SONUÇLARA GÖRE ŞIRNAK İL GENELİNDE SAĞLIK İŞ KOLUNDA SAĞLIK-SEN’İN YETKİLİ SENDİKA OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Sen olarak belirlendi.
Şırnak’ta Temmuz 2020 ile Mayıs 2021 tarihleri arasında yetkili olacak sendikanın belirlenmesi için sendikaların üye sayılarının tespiti tamamlandı. Yapılan sayımla Şırnak’ta sağlık alanında en büyük sendika Sağlık-Sen oldu. Sayım sonucuna göre Sağlık-Sen’in 772 üyeye sahip olduğu açıklandı. Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Gıyasettin Uçaş, üye tespiti ile ortaya çıkan sonuçlara göre Şırnak il genelinde sağlık iş kolunda Sağlık-Sen’in yetkili sendika olduğunu söyledi. Şırnak’ta tüm kurumlardan yetkiyi alarak sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının sesi olmaya devam edeceklerini belirten Ucaş, “Üye sayımızı her geçen gün arttırmaya devam ediyoruz. Hiçbir başarı tesadüf değildir bugün yetki emin ellerde ise tüm temsilcilerimizin ve büyük ailemize güvenen her bir üyemizin katkısı ile olmuştur bu vesile ile tüm teşkilatımıza ve büyük ailemizin her bir ferdi olan üyelerimize teşekkür eder yüce Allah’tan muvaffakiyetler dileriz” dedi.
|İmsak
|03:52
|Güneş
|05:43
|Öğle
|13:16
|İkindi
|17:13
|Akşam
|20:38
|Yatsı
|22:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|33
|69
|2. Trabzonspor
|33
|62
|3. Sivasspor
|33
|60
|4. Beşiktaş
|33
|59
|5. Galatasaray
|33
|55
|6. Alanyaspor
|33
|54
|7. Fenerbahçe
|33
|50
|8. Antalyaspor
|33
|44
|9. Gaziantep FK
|33
|43
|10. Kasımpaşa
|33
|40
|11. Göztepe
|33
|39
|12. Gençlerbirliği
|33
|36
|13. Konyaspor
|33
|36
|14. Denizlispor
|33
|35
|15. Çaykur Rizespor
|33
|35
|16. Malatyaspor
|33
|32
|17. Kayserispor
|33
|32
|18. Ankaragücü
|33
|29
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurum BB
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|36
|93
|2. Man City
|36
|75
|3. Chelsea
|36
|63
|4. Leicester City
|37
|62
|5. M. United
|36
|62
|6. Tottenham
|37
|58
|7. Wolverhampton
|36
|56
|8. Sheffield United
|37
|54
|9. Burnley
|37
|54
|10. Arsenal
|36
|53
|11. Everton
|37
|49
|12. Southampton
|37
|49
|13. Newcastle
|37
|44
|14. Crystal Palace
|36
|42
|15. Brighton
|37
|38
|16. West Ham
|36
|37
|17. Watford
|36
|34
|18. Aston Villa
|36
|31
|19. Bournemouth
|37
|31
|20. Norwich City
|37
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25