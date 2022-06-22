Rektör Erkan, MTA Genel Müdürlüğü laboratuvarlarını inceledi

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, kentin maden potansiyelinin yüksek olması ve bu potansiyelin üniversite olarak açığa çıkarılmasının hedeflenmesi sebebiyle Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü kömür analiz laboratuvarlarını inceledi.

Rektör Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve beraberindeki başdanışmanı Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar Ankara’da Maden Teknik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı bünyesindeki kömür analiz laboratuvarlarını inceledi. Burada MTA Genel Müdür Yardımcısı Abdülkadir Yılmaz ve Maden Analizleri ve Teknolojisi (MAT) Daire Başkanı Saruhan Saklar’dan bilgi alan Rektör Erkan, üniversite bünyesindeki mühendislik fakültesi laboratuvarına ve merkezi araştırma laboratuvarına MTA olarak destek verilecek olmasından memnun olduklarını vurguladı. Erkan, “İlimiz genelinde maden ve endüstriyel hammadde amaçlı uzun yıllar önce jeolojik çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Bölge koşulları nedeniyle ara verilen bu çalışmaların devamı için bugün ilimizdeki güven ve huzur ortamı, yeni yeraltı kaynaklarının ortaya çıkarılması için son derece uygun fırsat oluşturmaktadır. Sizlerden ilimizdeki araştırma çalışmalarının yeniden başlamış olduğunu öğrenmekten ve MTA’nın önümüzdeki süreçte ilimizin de dahil olduğu yeni çalışmalar planladığını duymaktan da son derecede memnun oldum. Bunun yanı sıra hem mühendislik fakültesi hem de merkezi laboratuvarımıza destek sunmaları, başta yeni araştırmacıların ve bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlayacaktır. Öte yandan, öğrencilerimiz de bu laboratuvarlarda teorik bilgilerini daha iyi pekiştireceklerdir” dedi.